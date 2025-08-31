A dos meses de su desaparición, el hombre de 58 años de edad no ha sido localizado, por lo cual se pide la colaboración de la ciudadanía.

La Comisión de Búsqueda de Personas Para el Estado de Sonora solicita la colaboración de la ciudadanía para la localización del señor Manuel Agustín González Álvarez, quien desapareció el pasado 27 de junio en Nogales, Sonora.

Desde hace dos meses el hombre de 58 años de edad no ha regresado a su hogar, por lo cual se ha compartido su ficha de búsqueda con información que puede servir en su localización.

Como señas particulares, González Álvarez cuenta con una cicatriz en la frente de aproximadamente dos centímetros y es de tez morena; además tiene cabello cano, largo y crespo.

Asimismo, tiene ojos pequeños de color café, complexión delgada, estatura de 1.65 metros y un peso de 50 kilogramos aproximadamente.

Finalmente, la Comisión puso a disposición para cualquier reporte el número 6621424970, el correo comisiondebusquedasonora@sonora.gob.mx y las redes sociales fX @Comision Sonora.