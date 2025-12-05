De acuerdo con el testimonio de la madre, un recipiente cayó por accidente y el líquido hirviendo alcanzó los pies de la pequeña.

Una bebé de 9 meses resultó con quemaduras de segundo grado en los pies luego de que agua caliente le cayera accidentalmente en su domicilio, ubicado en la colonia Bellotas de Nogales. El incidente ocurrió durante la madrugada del 3 de diciembre, cuando la madre de la menor, Olga M., de 39 años, había preparado un termo con agua caliente para los biberones.

Según informó la madre, el recipiente cayó accidentalmente y el contenido hirviendo alcanzó los pies de la bebé. La mujer trasladó de inmediato a su hija al Hospital General de Zona No. 5 del IMSS, en la colonia Siglo XXI, donde fue atendida de urgencia. Personal médico determinó que la pequeña presentaba quemaduras de segundo grado, lesiones que tardan más de 15 días en sanar, aunque no ponen en riesgo su vida.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al hospital tras recibir el reporte vía C5 a las 10:33 horas de este jueves 4 de diciembre, donde recabaron la información para el informe correspondiente. Las autoridades exhortan a extremar precauciones en el manejo de líquidos calientes dentro del hogar, sobre todo en viviendas donde hay bebés y niños.

La Policía Municipal de Nogales recuerda a la ciudadanía la importancia de tomar medidas de seguridad para prevenir accidentes en el hogar, especialmente cuando se trata de niños y bebés. Se recomienda mantener los líquidos calientes fuera del alcance de los niños y asegurarse de que los recipientes estén bien cerrados y estables.

La infante se encuentra recibiendo atención médica y se espera que se recupere de sus lesiones. La Policía Municipal de Nogales continuará investigando el incidente y brindando apoyo a la familia.