La Policía Municipal de Nogales incautó más de 20 mil pesos en billetes falsificados tras un intento de estafa en una casa de cambio. El caso ya está en manos del Ministerio Público Federal.

La Policía Municipal de Nogales atendió un reporte de estafa en una casa de cambio de la calle López Mateos, donde un empleado descubrió que un paquete de billetes entregados por un compañero era falso.

El monto total ascendía a 21 mil pesos en billetes de 500 y 1,400 pesos en billetes de 200, con los que se había pagado a un cliente a cambio de 1,639 dólares. El supuesto comprador se retiró a bordo de un taxi blanco con franjas rojas.

En total, las autoridades aseguraron 42 billetes de 500 pesos y varios de 200 pesos, todos falsificados.

Los billetes quedaron bajo resguardo del Ministerio Público Federal, que inició una investigación para determinar su procedencia y dar con los responsables de la distribución.

La Policía Municipal y el Ministerio Público Federal trabajan de manera coordinada para esclarecer los hechos. Hasta el momento, no se ha localizado al cliente ni al taxista implicado en la operación.

El caso refuerza la importancia de la vigilancia y denuncia ciudadana para prevenir estafas y fraudes económicos.



