El Ayuntamiento de Nogales confirmó que los pagos de nómina y aguinaldos están garantizados, gracias a finanzas sanas y resultados positivos al cierre del tercer trimestre.

La Tesorería Municipal de Nogales confirmó que los trabajadores del Ayuntamiento recibirán puntualmente sus pagos de nómina y aguinaldos, cumpliendo con lo establecido por la administración local.

Julia Patricia Huerta Rivera, titular de la dependencia, señaló que el cierre del tercer trimestre se encuentra dentro de las expectativas financieras, con resultados positivos y estabilidad en los ingresos.

“ Cerramos con buenos números, conforme a las estimaciones esperadas respecto a los ingresos ”, destacó.

Finanzas sanas y servicios al ciudadano

La funcionaria destacó que el Ayuntamiento mantiene finanzas sanas, lo que garantiza la continuidad en el cumplimiento de obligaciones salariales y la ejecución de servicios públicos.

Como parte de las acciones de acercamiento a la ciudadanía, la Tesorería Municipal llevó a cabo la jornada del TesoMóvil en la colonia La Mesa, ofreciendo descuentos en el impuesto predial y recargos, además de brindar información sobre adeudos y facilitar pagos.

“ La entrega de informes financieros y la transparencia en la gestión de recursos son fundamentales para garantizar la confianza de los ciudadanos en sus autoridades ”, señaló Huerta Rivera, quien también invitó a aprovechar los beneficios del TesoMóvil y cumplir con las obligaciones fiscales de manera oportuna.

Compromiso con la comunidad

Con estas medidas, la Tesorería refuerza su compromiso de gestionar de manera responsable los recursos públicos y de acercar servicios a las familias nogalenses, asegurando que el Ayuntamiento siga trabajando para mejorar la calidad de vida de sus habitantes.