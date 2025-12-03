La alarma de seguridad se activó en la madrugada dentro de la sucursal ubicada en la colonia Álamos, de Nogales.

Un hombre fue detenido la madrugada de este miércoles después de ser sorprendido dentro de una tienda Waldos clausurada, ubicada en el bulevar Álamos y Portales, en la colonia Álamos. El arresto ocurrió luego de que se activara la alarma del establecimiento.

Alarma se activó en la mañana

De acuerdo con el reporte del C5, a las 04:27 horas del 3 de diciembre se emitió la alerta de robo, por lo que elementos de la Policía Municipal de Nogales acudieron de inmediato. Al llegar, los agentes observaron daños en la cortina metálica, pero no pudieron ingresar al inmueble.

Fue hasta las 06:10 horas cuando llegó el encargado del almacén y notificó a la Fiscalía General de Justicia del Estado y a Protección Civil, ya que se escuchaban ruidos dentro del local. Debido a que la tienda tenía sellos de suspensión, se requirió autorización para entrar.

Una vez permitido el acceso, los oficiales realizaron un recorrido y localizaron a un hombre escondido entre la ropa, con múltiples productos de mercancía en su persona. Rosario “N”, de 27 años de edad, fue arrestado en el lugar y posteriormente trasladado al Centro de Atención Temprana para iniciar el proceso correspondiente.

Entre los artículos recuperados se reportaron botas de mujer, múltiples bebidas, herramientas, ropa y otros artículos comestibles. En las imágenes de lo asegurado se pueden contar cinco sueros Electrolit, bolsas grandes de Tostitos, Cheetos y Totis, un té Arizona y varios paquetes de sopa Maruchan. También se recuperaron cuchillos, encendedores, una sierra y un martillo.