Padres de familia acusan a una maestra de agresiones físicas contra niños y exigen acciones inmediatas de las autoridades para proteger a los menores.

Las madres de los infantes que acuden a la guardería Reino Infantil en la frontera de Nogales han hecho una denuncia pública contra una de las maestras encargadas de los menores, acusándola de maltrato y agresiones físicas contra los niños.

El testimonio de la madre

Según testimonios de las madres, la maestra no ha recibido ningún tipo de sanción que le prohíba tales actos con los menores, y fue reincorporada a sus labores sin que se tomen medidas efectivas para proteger a los menores.

Una madre de familia, quien prefirió mantener el anonimato, relató que recientemente la maestra fue suspendida por picarle los ojos a una niña, pero fue reincorporada a los pocos días.

"Es indignante que no se tomen acciones para proteger a nuestros hijos" , dijo la madre. "Queremos que se haga justicia y que se garantice la seguridad y el bienestar de nuestros niños ".

Los padres de familia se manifiestan preocupados por la falta de medidas efectivas para abordar la situación y solicitan la ayuda de las autoridades correspondientes para que se investigue y se tomen acciones para proteger a los menores.

"No podemos permitir que nuestros hijos sean víctimas de maltrato y abuso" , dijeron.

Protección de menores

La guardería Reino Infantil no ha emitido un comunicado oficial sobre la situación, pero las madres afectadas están decididas a luchar por la justicia y la seguridad de sus hijos. La comunidad espera que se tomen medidas inmediatas para abordar esta situación y garantizar la protección de los menores.

Las autoridades deben tomar medidas efectivas para investigar y sancionar a los responsables de maltrato infantil en la guardería Reino Infantil. Los padres de familia tenemos derecho a exigir una explicación y a que se tomen acciones para proteger a nuestros hijos.