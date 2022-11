Abril dona su cabellera a noble causa

La menor decidió que su cabello podría ayudar a la confección de pelucas oncológicas para niñas que pasan por tratamiento en contra del cáncer, a lo que sus padres no pudieron negarse.

Regocijo, ternura y mucho orgullo sintieron los padres de Abril cuando la menor de 10 años les dio una gran noticia.

“Mi hija me sorprendió con la noticia de querer donar su cabello a Trenzado de Esperanza y no me pude negar debido a que es una buena causa” , indicó José de Jesús Báez, padre de la menor.

Más allá de ser un elemento material, una peluca tiene la capacidad de devolverles la confianza y esperanza a las personas que padecen cáncer y que además enfrentan los retos emocionales que implica la pérdida de cabello.

Con su pensamiento, Abril dio un claro ejemplo de que también los menores pueden ser partícipes para ayudar al prójimo.

La menor atendió cada uno de los requisitos para cumplir su deseo de donar su cabellera: que su cabello mida mínimo 25 centímetros de largo y esté totalmente, limpio, seco y sano.

Abril invitó abiertamente a más personas a que se unan a esta noble causa, pues dijo que el cabello crece y la satisfacción de poder ayudar a quien lo necesita quedará para siempre.

A raíz de su inquietud, la menor buscó asociaciones de su preferencia para hacer la donación, por lo que decidió hacerlo en Trenzado de Esperanza.

Entregó su cabellera en un acto de amor, para que hicieran una peluca para una persona que padezca una enfermedad.

Para la mayoría de las mujeres es fundamental tener un cabello bonito, cuidado y sano, es y siempre será un atributo importante, tanto para sí misma como para los demás. Hoy es de reconocer el acto que Abril Báez tuvo, dejando una enseñanza de compartir y ponerse en el lugar de otro.