La diseñadora sonorense Daniela González Navarro presentó su colección “Donde el eco encuentra frontera” en la New York Fashion Week 2025. Seleccionada entre más de 80 aspirantes de México, mostró una propuesta inspirada en la identidad y riqueza cultural de la frontera.

La diseñadora Daniela González Navarro, originaria de Nogales, representó a México en la New York Fashion Week 2025 con su propuesta “Donde el eco encuentra frontera”, dentro de la colección colectiva “Borders and Barrios”.

El evento, organizado por Beyond Walls Fashion, busca visibilizar el talento emergente latino en la industria internacional de la moda.

La colección de González explora la dualidad cultural de crecer entre Nogales, Sonora y Nogales, Arizona. “Exploro mi identidad como una segunda piel tatuada de memoria: fragmentada, resistente y viva”, expresó la diseñadora al presentar su trabajo en la pasarela neoyorquina.

Su propuesta fue seleccionada entre más de 80 aplicaciones en México, consolidando su lugar como una de las creadoras más prometedoras de la frontera.

Reconocimiento internacional

La presentación de Daniela no solo posiciona su nombre en la industria de la moda, sino que también representa un orgullo para Nogales y Sonora. Su participación reafirma que la frontera no es un límite, sino un espacio creativo capaz de generar propuestas innovadoras.



