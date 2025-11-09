Javier Lamarque Cano respondió con humor en sus redes sociales al comentario polémico de una influencer sobre que "llegas a Obregón y ya hueles a fritanga"

El alcalde de Ciudad Obregón, Javier Lamarque Cano, respondió con humor a la polémica desatada en redes sociales por los comentarios de la creadora de contenido veracruzana Tamara Chiunti, quien aseguró en un video viral que en la ciudad “todo huele a fritanga”.

El video que desató la controversia

La polémica comenzó cuando Tamara Chiunti, creadora de contenido con más de 100 mil seguidores en TikTok y 158 mil en Instagram, publicó un video en el que relató su experiencia durante una visita a Ciudad Obregón para asistir a la boda de una amiga. En el clip ahora eliminado, la joven calificó al municipio como “un pueblito” y afirmó que “todo huele a fritanga”, comentarios que muchos usuarios consideraron clasistas y ofensivos .

“Llegas a Obregón y ya hueles a fritanga; se te impregna en la piel, en la ropa”, expresó en el video, en el que también mencionó que incluso en restaurantes reconocidos como El Bronco y Los Arbolitos “salías oliendo a garnacha”.

Los comentarios provocaron una oleada de reacciones en redes sociales, donde la influencer fue apodada “Lady Fritanga”. Memes, parodias y videos de respuesta circularon en TikTok y X (antes Twitter), en defensa de la identidad sonorense. Incluso la influencer Lupita Villalobos brincó a defender a Cajeme, asegurando que "los únicos que pueden criticar a Obregón somos los de Hermosillo”.

“¿Qué no sabes contar? Supongamos que viste tres calles en la vueltita que te diste por Obregón, fueron las mejores tres calles mejor trazadas que has visto en tu vida. Que huele a fritanga, fritanga has de tener en las fosas nasales porque en Obregón ni se usa, ni sabemos qué es eso” , expresó Villalobos exaltada en su video.

Ante la presión, Chiunti publicó un segundo video el 5 de noviembre, en el que ofreció una disculpa pública: “Les quiero pedir una sincera disculpa. A veces hablo sin pensar y se malentendió mucho lo que quise decir. No me refería a Ciudad Obregón en un mal sentido ni quise ofender a nadie”.

La creadora aseguró que sus palabras fueron malinterpretadas y que su comentario sobre la fritanga se refería a su experiencia personal en restaurantes típicos, algo que, afirmó, también ocurre en su natal Veracruz.

“Comí delicioso, las personas fueron súper amables conmigo. Perdón si alguien se sintió ofendido, no fue mi intención”, añadió, destacando que la comida sonorense es “10 de 10”.

#Disculpas #CiudadObregón #Polémica #Influencer ? sonido original - Reportero Sonorense @reporterosonmx TÁMARA CHIUNTI PIDE DISCULPAS POR SUS COMENTARIOS SOBRE CIUDAD OBREGÓN La influencer veracruzana Támara Chiunti volvió a las redes para aclarar la polémica que se desató tras sus comentarios sobre Ciudad Obregón. En su nuevo video, la creadora expresó: “Sobre el video pasado, quiero pedir unas sinceras disculpas, ya que creo que se desvió un poco el tema.” Lo que pasó Támara había dicho que al llegar a Obregón “ya hueles a fritanga”, que “solo son 2 calles” y que le sorprendió que tuvieran Uber . Estas palabras generaron fuertes reacciones de los habitantes de la ciudad, quienes no tardaron en expresar su molestia. Con este nuevo video, la influencer busca aclarar su postura y mostrar humildad. Asegura que no fue su intención ofender y que espera que su mensaje sea recibido con buena onda. Ahora queda ver si los usuarios de Obregón aceptan la disculpa y cómo esto influirá en la relación de Támara con su comunidad de seguidores ??. #TámaraChiunti

Tacos para el Palacio Municipal

A través de sus redes sociales, el presidente municipal Javier Lamarque compartió este domingo una fotografía junto a su esposa, Patricia, mientras disfrutaban de unos tacos de cabeza en un local tradicional. En tono de broma, el alcalde incluyó en la descripción de su publicación una referencia directa a los comentarios de la creadora de contenido Tamara.