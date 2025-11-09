Durazo Montaño señaló que las autoridades realizarán las investigaciones ministeriales y administrativas de manera “exhaustiva y rigurosas”.

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, aseguró que no habrá impunidad ni tampoco “chivos expiatorios” tras la tragedia de la tienda Waldos en el centro de la ciudad de Hermosillo.

Durazo Montaño señaló que las autoridades correspondientes realizarán las investigaciones ministeriales y administrativas de manera “exhaustiva y rigurosas” .

“Llegaremos a la verdad con una investigación sin precipitaciones pero sin pausas que garanticen a las víctimas contar con información concluyente y al mismo tiempo aclarar las preguntas de la opinión pública respecto de las responsabilidades penales y administrativas” , expresó.

Añadió que la Fiscalía General de Justicia del Estado (Fgjes) y la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno “identificarán con claridad las responsabilidades correspondientes y sólo sus conclusiones marcarán nuestra pauta” .

El mandatario estatal se comprometió a tomar las mejores decisiones de gobierno que sean necesarias “para marcar un antes y un después en esta historia” .

“Habrá atención inmediata, humana, sensible, permanente y sin restricciones burocráticas a la reparación integral del daño a las víctimas” , declaró.

Apoyo de UNAM y IPN en peritajes

A ocho días de la tragedia en una de las tiendas Waldos del centro de Hermosillo, que dejó más de 20 personas fallecidas, el gobernador Alfonso Durazo solicitó a instituciones de educación superior apoyo en los diversos peritajes.

En específico, el mandatario solicitó a autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y del Instituto Politécnico Nacional (IPN), su colaboración para que equipos técnicos multidisciplinarios de sus institutos de ingeniería coadyuven en la realización de los más diversos peritajes para la investigación que trabaja la Fiscalía estatal.

“Lo digo como un padre o como un abuelo de los muchos que murieron o vieron partir a los suyos. Por eso les digo que comprendo su dolor y sobre todo que la tragedia no quedará impune” , concluyó el gobernador sonorense durante un mensaje difundido este domingo.