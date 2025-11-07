“El edificio está macizo, le hacen los mandados los temblores”, dice uno de los vecinos que se niega a irse a pesar de los riesgos por sismos.

A pesar de los continuos sismos que han sacudido la región y las inspecciones realizadas por Protección Civil, familias residentes de los multifamiliares en la calle 10 han decidido no abandonar el edificio, argumentando no tener otro lugar a dónde ir.

Uno de los habitantes es Francisco Rubén Millán García, de 85 años, quien vive en uno de los departamentos en compañía de su familia, con quienes ha permanecido por más de 30 años en el antiguo inmueble, un espacio lleno de recuerdos del que se niega a despedirse.

El paso del tiempo ha afectado su movilidad, por lo que desplazarse en el edificio se ha vuelto cada vez más difícil, sin embargo, el vecino mantiene firme su postura de permanecer en el lugar.

"El edificio esta macizo, esta construido en una piedra le hacen los mandados los temblores, el edificio tiene más de 60 años" , expresó.

Por su parte, María Victoria Torres, otra residente del multifamiliar manifestó que los recientes sismos no fueron perceptibles en el edificio, en donde ha vivido por más de 40 años. No percibe riesgo en permanecer ahí, pues considera que ha resistido el paso del tiempo, lluvias y otros fenómenos naturales.

Actualmente, en el edificio conocido durante décadas como multifamiliares aún habitan alrededor de ocho familias, ante la falta de alternativas para reubicarse, han optado por permanecer en sus hogares a pesar de los riesgos que han señalado las autoridades.