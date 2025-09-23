La Fundación y distribuidores Nissan edifican en la colonia Nueva Generación de Navojoa la primera primaria de la marca en el municipio.

La Fundación Nissan y su red de distribuidores edifican en la colonia Nueva Generación de Navojoa la primera escuela primaria de la marca en el municipio, convirtiéndose en la quinta en Sonora y la número 125 a nivel nacional.

El proyecto coincide con el 25 aniversario de la Fundación Nissan, que ha impulsado obras sociales en distintas comunidades del país.

De acuerdo con el representante del organismo, “Kiko” Islas, la obra comenzó hace tres años y hoy es una realidad gracias a la colaboración con el Gobierno del Estado.

La escuela contempla seis aulas, dirección, comedor y área deportiva, con una inversión total de 9.5 millones de pesos. El plantel tendrá capacidad para 200 estudiantes, quienes podrán desarrollarse en un espacio diseñado especialmente para sus necesidades educativas.

Aunque la inauguración estaba prevista para el 3 de septiembre, ajustes en la infraestructura han retrasado la apertura, que se mantiene en proceso de afinación para garantizar instalaciones seguras y funcionales.