Itzel Malcón integrante del comité de vecinos de Guaymas Norte, informó que esta iniciativa inició en 2024 y es organizado en conjunto con personal de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal para brindarles pláticas, actividades artísticas y deportivas a niños y niñas durante las vacaciones

El próximo 11 de agosto iniciará el campamento de verano denominado ‘Aventura y Diversión’ organizado por personal del área de prevención del delito de la Secretaría de Seguridad Pública de Sonora y la comunidad de Guaymas.

Itzel Malcón, integrante del comité de vecinos de Guaymas Norte, informó que la dinámica será en las instalaciones del Cobach José María Maytorena, en el horario de 9:00 a 12:30 horas y concluirá el 15 agosto. El cupo será limitado a 50 niños que tendrán la oportunidad de vivir la experiencia en este periodo de asueto.

"La finalidad de estas actividades es para fortalecer los lazos en la comunidad y realizar actividades donde los niños tengan la oportunidad de aprender baile, pláticas de prevención de protección civil, seguridad pública, arte, defensa personal y deporte" expresó Itzel Malcón.

Explicó que la actividad se implementó el año pasado obteniendo gran participación y ante los buenos resultados se contempla implementar el campamento cada temporada.

Comentó que con el apoyo de las autoridades del estado y del municipio de Guaymas se avanza en los programas de prevención dirigidos a niños, jóvenes y familias trabajando en conjunto por la comunidad en general.

Se contará con la participación de niños y niñas de fraccionamientos del sector Guaymas Norte como: