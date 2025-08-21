Alertan sobre consumo de drogas y vapeadores desde los 10 años en Sonora
Michelle Lucero, de la Fundación Nueva Generación Sonora, advirtió que niñas, niños y adolescentes empiezan a consumir drogas desde los 10 años, según datos de los Centros de Integración Juvenil. Pidió reforzar la prevención en hogares y escuelas.
Durante una entrevista, Michelle Lucero, representante de la Fundación Nueva Generación Sonora, advirtió que niñas, niños y adolescentes comienzan a consumir drogas desde los 10 años, de acuerdo con datos de los Centros de Integración Juvenil.
El reporte señala que el 44% de quienes ingresaron a tratamiento en 2024 tenían entre 10 y 19 años, mientras que el 84% inició el consumo de drogas ilícitas en esa etapa.
Sustancias de inicio
De los jóvenes atendidos:
- 70% inició con cannabis
- 15% con cocaína
- 5% con metanfetaminas
En el último mes, los registros destacan consumo de tabaco (60%), alcohol (44%) y cannabis (43%).
Lucero subrayó que los vapeadores han penetrado rápidamente en adolescentes y hasta en niños debido a la mercadotecnia colorida y de sabores, lo que los hace pasar desapercibidos en los hogares.
La importancia del entorno familiar y escolar
La activista indicó que el consumo está relacionado con la ausencia de información, supervisión y disciplina en casa, así como con la exposición en redes sociales.
"Cuando hablamos de adicciones ya no solo es alcohol o drogas; hoy también son las redes sociales, los videojuegos y los vapeadores. El tema es serio y requiere atención inmediata de las familias y las escuelas", puntualizó.
Lo que piden los menores
Lucero recordó los resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 2024 en Sonora, en la que participaron 233 mil niñas, niños y adolescentes.
El 72% dijo que para cuidar su salud en el tema de adicciones necesitaban cariño, respeto y atención en casa y en la escuela
El 51% pidió información sobre efectos del tabaco, alcohol, drogas y vapeadores
"Tan sencillo como escucharlos: ellos mismos están pidiendo atención, cariño y respeto en sus hogares y escuelas", señaló.
Finalmente, Michelle Lucero instó a padres, madres, docentes y autoridades a fortalecer programas preventivos desde la infancia, para evitar que el consumo de drogas y sustancias adictivas se normalice a edades cada vez más tempranas.