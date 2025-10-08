La Policía Municipal atendió una riña en la colonia San Carlos donde dos niñas de 14 y 11 años fueron agredidas por vecinas, según el reporte oficial.

La noche del 7 de octubre, alrededor de las 23:31 horas, se reportó una riña entre vecinas en la colonia San Carlos, donde resultaron agredidas dos menores de 14 y 11 años, informó la Policía Municipal.

De acuerdo con el parte, la madre de las menores señaló que su vecina Brenda, de 18 años, habría incitado a su hija a agredir a las hermanas; posteriormente otra vecina llegó y golpeó a las menores. El tío de las niñas intentó separarlas y fue arañado en los brazos por Brenda.

Las víctimas fueron certificadas por la autoridad y presentan lesiones que tardan menos de 15 días en sanar, sin riesgo para la vida. La Policía indicó que solicitó la presencia de las presuntas agresoras, pero se retiraron del lugar antes de responder al llamado.

La corporación tomó conocimiento y realiza las diligencias para determinar responsabilidades y medidas de protección para las afectadas.