Sofía, de tres años, fue localizada sin vida en un canal de San Luis Río Colorado, Sonora, tras un operativo de búsqueda que inició la noche del lunes en el fraccionamiento Nueva Palmira. Autoridades investigan las circunstancias del caso.

Autoridades de distintos niveles en San Luis Río Colorado activaron un operativo de búsqueda para localizar a Sofía, de tres años de edad, reportada como desaparecida en el fraccionamiento Nueva Palmira.

De acuerdo con los primeros reportes, la menor salió de su domicilio alrededor de las 20:00 horas por causas aún no esclarecidas. Familiares y vecinos iniciaron su búsqueda, revisando calles y zonas cercanas.

Activación de Código Rojo

Ante la falta de resultados inmediatos, se solicitó apoyo al Servicio de Emergencias 911, lo que derivó en la activación del Código Rojo. Elementos de la Policía Municipal y del Heroico Cuerpo de Bomberos realizaron un rastreo en la zona, concentrando esfuerzos en el canal encementado que atraviesa el área desde Nueva Palmira hasta la calle 48 y avenida Tamaulipas.

Te puede interesar Madre e hija fallecen tras pelea por tendedero en Ciudad de México

Hallazgo sin vida

Tras un recorrido intensivo, brigadistas localizaron a la menor sobre la calle 47, entre avenidas Jalisco y Tlaxcala, frente al fraccionamiento Chulavista Tres. Sofía ya no presentaba signos vitales.

En el lugar se presentaron elementos del Mando Único Policial para acordonar la zona, así como personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) y la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), quienes iniciaron las diligencias para determinar las circunstancias del incidente.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un comunicado oficial con mayores detalles. La investigación sigue abierta para esclarecer cómo la menor llegó al canal y las condiciones que provocaron su fallecimiento.