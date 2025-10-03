Una niña de dos años fue rescatada ilesa en un operativo de Guardia Nacional, AMIC y Policía Municipal en La Mesa, luego de que su padre la retuviera varias horas armado con un machete.

Una niña de dos años fue rescatada la noche del jueves en un operativo conjunto de la Guardia Nacional, la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y la Policía Municipal, luego de permanecer varias horas retenida por su padre en un domicilio del fraccionamiento La Mesa, sección Las Chollas.

De acuerdo con la Policía Municipal, la madre de la menor se encontraba en el lugar intentando dialogar con el hombre, quien se negaba a entregar a la niña y portaba un machete, lo que incrementó el riesgo para su integridad y la de quienes intentaban intervenir.

La situación escaló al punto de que las corporaciones decidieron ingresar por la fuerza. Al derribar la puerta se escucharon detonaciones de arma de fuego. Según el reporte oficial, la menor fue rescatada ilesa, mientras que el padre resultó herido con al menos dos disparos y tuvo que ser trasladado de emergencia a un hospital.

Autoridades señalaron que la prioridad fue salvaguardar la vida de la niña y minimizar riesgos durante la intervención. La menor quedó bajo el resguardo de su madre, mientras que la Fiscalía estatal abrió una carpeta de investigación para esclarecer las circunstancias del hecho.



