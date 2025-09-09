Una adolescente de 13 años permanece hospitalizada en estado grave luego de ser atropellada en Nogales por un adulto mayor de 85 años.

Una menor de 13 años resultó gravemente herida al ser atropellada la tarde del lunes 8 de septiembre en la calle Hermosillo, frente a la unidad deportiva Estrellas Nogalenses, en Nogales, Sonora.

Según el reporte médico, la adolescente sufrió lesiones que ponen en riesgo su vida y cuyo tiempo de recuperación excederá los 15 días. Permanece internada en un hospital local, donde recibe atención especializada.

Su familia expresó preocupación por la gravedad del cuadro y confía en que reciba el tratamiento necesario para estabilizarse.

El responsable del accidente fue identificado como Rafael “N”, de 85 años de edad, quien fue detenido por elementos de Tránsito Municipal y puesto a disposición del Ministerio Público. El vehículo fue remitido al corralón del C5.

Las autoridades continúan recabando información para determinar cómo ocurrió el hecho. Mientras tanto, la comunidad ha manifestado inquietud por la seguridad vial en la zona y la necesidad de reforzar medidas preventivas.



