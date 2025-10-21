Durante varios días, Netito permaneció hospitalizado en una situación crítica, semanas en que la comunidad sonorense aportaba con donaciones y difusión en redes sociales para que el pequeño se recuperara. Lamentablemente, el niño perdió la batalla.

Una triste situación que conmovió no solo al municipio de Huatabampo sino a todo el sur de Sonora, tras confirmarse el fallecimiento de 'Netito' quien sufrió un grave accidente vial el 12 de octubre en el tramo de la carretera que conecta con la Escalera con Bachantahui.

Sus padres, tomaron la decisión de que su misión aún no había terminado, y optaron por donar sus riñones a la UMAE de Torreón, Coahuila dándole la oportunidad de vivir a alguien más. Sus órganos fueron trasladados desde el Hospital de Especialidades Número 2 ubicado en Cd. Obregón por especialistas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

En Torreón, se encontraban los beneficiarios de la heroica acción de Netito y su familia, que aunque él no se encuentra en forma física se quedó en los corazones de la gente.