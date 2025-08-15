La muestra busca invitar a "reflexionar sobre la identidad, raíces y contrastes que se viven en Nogales" dijo el artista Ángel González y es impulsada por el Imfoculta en Nogales

El Instituto Municipal de Fomento a la Cultura y las Artes (Imfoculta) anunció la inauguración de la exposición pictórica ‘Neplanta’, del artista visual nogalense Ángel González.









Esta exposición pictórica abrirá sus puertas el próximo 22 de agosto a las 19:00 horas en el Museo de Arte de Nogales, con entrada gratuita para todo público que desee asistir a disfrutar de esta actividad.









‘Nepantla’ es una exposición que representa a Nogales y simboliza la división cultural en la que se encuentra la ciudad, según explicó el artista Ángel González.









La muestra busca invitar al público a reflexionar sobre la identidad, raíces y contrastes que se viven en Nogales Ángel González

artista plástico y visual









El director de Imfoculta, Nadir Altair del Cid González, señaló que esta exposición forma parte del esfuerzo institucional por impulsar a los creadores locales y acercar la cultura a la ciudadanía.









En Imfoculta estamos convencidos de que Nogales tiene un enorme talento artístico…Este es un espacio para el diálogo, para encontrarnos a través del arte y reconocer lo que nos une como nogalenses Nadir Altair del Cid González

director de Imfoculta











