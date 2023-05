"Vivimos en una bomba de tiempo", vecinos de Navojoa rechazan gasoducto

Los quejosos señalaron que lo que pretenden instalar es una bomba de tiempo la cual pasa cerca de escuelas, complejos habitacionales y negocios particulares.

Decenas de habitantes del sector oriente del municipio de Navojoa se encuentran molestos por los trabajos para introducir gasoducto sobre la calle Nogales que atraviesa las colonias Tepeyac y Sonora.

"Tienen meses trabajando una empresa de Hermosillo. Primero abrieron el concreto hidráulico el cual estaba en perfectas condiciones, después empezaron instalar los ductos, nos sentimos aterrados, Navojoa no esta preparado para esto", aseguró una vecina que decidió omitir su nombre por miedo a represalias.

Se sienten ignorados

Los inconformes aseguraron que los vecinos están molestos porque no fueron tomados en cuenta para llevar a cabo dicha construcción.

"No dijeron nada, solo empezaron abrir la calle y tapar accesos a nuestras casas. Tampoco no sabemos quienes les otorgaron los permisos, no dicen nada solo nos exponen al peligro", resaltaron.

Debido a que no hay una explicación de la autoridades correspondientes, los vecinos aseguraron que podrían paralizar la obra.

"Nadie nos ha venido a decir de que se trata esto, si no hay una explicación del presidente vamos a tener que proceder a parar la obra", comentaron.