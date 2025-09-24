María Antonieta Yepiz Rodríguez fue seleccionada para la edición Women in Business del programa Partnering in Business with Germany.

El proyecto busca fortalecer la vinculación entre empresas mexicanas y alemanas, al mismo tiempo que promueve el talento femenino en el ámbito empresarial.

La navojoense se presenta como un ejemplo de liderazgo y visión, representando al talento local que impulsa la economía y abre nuevas oportunidades en el mercado internacional.

Yepiz Rodríguez participa junto a las empresarias sonorenses Claudia Verónica Franco, Diana Maritza Woller Pérez y Jennifer Rivera Duarte. Durante su estancia visitarán las ciudades de Berlín y Dresde, donde tendrán la oportunidad de relacionarse con el mercado alemán y establecer lazos de negocio a largo plazo con micro y medianas empresas.

En redes sociales, María Antonieta expresó su entusiasmo por esta experiencia:

"De Navojoa a Alemania con Yorica, llevando el espíritu de Sonora, el orgullo de México y el poder imparable de las mujeres emprendedoras a Berlín y Dresde a través del programa Partnering in Business with Germany" , compartió.



