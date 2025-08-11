De acuerdo a las investigaciones, el pasado 28 de julio, entre las 00:00 y 01:00 horas, el joven, aprovechando el parentesco con la víctima, propició el consumo de bebidas alcohólicas, mariguana y cocaína.

Un joven identificado como Víctor Francisco ‘N’, de 20 años de edad, fue imputado por el delito de corrupción de menores, cometido en la Comisaría de San Ignacio Cohuirimpo, municipio de Navojoa, en perjuicio de una víctima de 17 años.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (Fgjes) informó que, de acuerdo a las investigaciones, el pasado 28 de julio, entre las 00:00 y 01:00 horas, el joven, aprovechando el parentesco con la víctima, propició el consumo de bebidas alcohólicas, mariguana y cocaína.

La detención se realizó en cumplimiento a una orden de aprehensión, y durante la audiencia inicial, el Ministerio Público expuso los datos de prueba que sustentan la acusación.

Además, la defensa solicitó el término constitucional para la resolución de la vinculación a proceso, por lo que el juez fijó nueva fecha, imponiendo prisión preventiva justificada como medida cautelar.

La Fiscalía de Sonora reiteró su compromiso con la protección de niñas, niños y adolescentes, y con investigaciones sólidas para que los responsables enfrenten la justicia con todo el rigor de la ley.