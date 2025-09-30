La tragedia ocurrió alrededor de las 20:50 horas en la carretera México 15. El individuo intentaba cruzar la vialidad cuando una unidad de transporte lo impactó directamente.

La noche del 29 de Septiembre sobre la carretera federal a la altura de la empresa 'Kowi' un hombre en situación de calle perdió la vida.

La tragedia ocurrió alrededor de las 20:50 horas en la carretera México 15. El individuo intentaba cruzar la vialidad cuando una unidad de transporte lo impactó directamente. La víctima de aproximadamente 40 años, no ha logrado ser identificada por las autoridades hasta el momento.

Elementos de Seguridad Pública Municipal, Guardia Nacional y paramédicos de Cruz Roja corrieron para brindar auxilio al herido; lamentablemente lograron identificar que este, ya no contaba con signos vitales.

El cuerpo fue trasladado al SEMEFO (Servicio Médico Forense) para la necropsia de ley y facilitar su identificación.

Tras haber sido acordonada, la zona fue supervisada para labores periciales y realizar las investigaciones correspondientes que permitan deslindar responsabilidades, en las cuales no se ha logrado identificar algún testigo o Información oficial sobre el conductor del autobús.