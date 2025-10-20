El hecho ocurrió alrededor de las 10:10 horas, sobre la calle Allende, entre Toledo y García Morales, lugar en que el joven realizaba trabajos en el techo de una dulcería, revisando un sistema de paneles solares.

Un joven empleado de no más de 25 años perdió la vida la mañana del presente lunes, mientras realizaba labores de mantenimiento en un establecimiento del centro de la ciudad.

De acuerdo con los primeros reportes, el trabajador recibió una descarga eléctrica de gran intensidad mientras manipulaba el equipo.

Elementos del Cuerpo de Bomberos de Navojoa acudieron al llamado de emergencia, pero al revisar los signos vitales del joven confirmaron que ya no presentaba respuesta.

Debido a la presencia de cables energizados, las unidades de auxilio solicitaron el apoyo de personal de la CFE, para asegurar la zona antes de que se realizara el levantamiento correspondiente.

En el sitio también estuvieron presentes agentes de Seguridad Pública Municipal, quienes resguardaron el área y elaboraron el informe preliminar, mientras llegaban los especialistas de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (Fgjes) para continuar con las diligencias.