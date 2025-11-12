Autoridades determinaron cerrar el inmueble tras detectar fallas en su infraestructura

Tras una visita de emergencia, la noche del martes 11 de noviembre, en la que Protección Civil Municipal, Protección Civil del Estado y la sindicatura municipal, se encargaron de inspeccionar el inmueble ubicado en el centro de Navojoa. El personal encargado de supervisar el establecimiento deliberó que debido a las malas condiciones en infraestructura, ponen en riesgo tanto al comerciante como al cliente.

Irma Aurora González Agramón, presidenta de la Unión de Locatarios, confirmó que la visita repentina fue por el caso ocurrido en la ciudad de Hermosillo, en la tienda Waldo’s.

“Las autoridades realizaron una revisión exhaustiva del inmueble y coincidieron en que no puede seguir operando hasta garantizar la seguridad de todo” , comentó González.

Las dependencias tomaron la decisión de mantener cerrado el Mercado hasta que lleven acabo las reparaciones necesarias y aseguren la estabilidad de edificio, realizando el mantenimiento adecuado, así como el funcionamiento de las instalaciones eléctricas.

Se pretende que esta misma acción por parte de las autoridades se ejecute en los próximos días para Huatabampo, Etchojoa y Álamos, con el único propósito de revenir incidentes y reforzar la seguridad de espacios públicos.