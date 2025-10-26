Jesús Alberto Núñez, comerciante del Mercado de Navojoa, explicó desde que en las escuelas se ha fortalecido la tradición del Día de Muertos y que por lo cual los estudiantes han requerido de caracterización, las ventas han aumentado.

En los últimos tres días, locatarios del Mercado Municipal de Navojoa, comentan que las ventas han comenzado a subir ya que en las escuelas comienzan a celebrar la tradición.

Jesús Alberto Núñez, quien tiene aproximadamente 33 años como comerciante en el mercado de Navojoa, explicó que desde que la Secretaría de Educación Pública (SEP) empezó a implementar con mayor fortaleza la tradición del Día de Muertos, y se requiere que los niños y niñas, o estudiantes de distintos niveles educativos requieren la caracterización las ventas han aumentado.

De tal manera, que tuvieron que adaptarse, ya que en años anteriores tenían más Impacto los disfraces de Halloween como Chucky, Jason y otros personajes populares del cine de terror, y de unos años para acá, se venden más los relacionado a la calacas del 01 de Noviembre.

Con ello, llega el beneficio para los comerciantes, ya que les da la oportunidad no solo de traer su mercancía de la Ciudad de México como habitualmente lo hacen, sino no que ven como un área de oportunidad donde pueden hacer su propios productos. Es decir compran tela y se dedican a la fabricación de estos, transformando el negocio en una atención más personalidad, debido a que si una de las prendas no son adecuadas a las medidas, ellos pueden ajustarla o bien hacerlas desde cero.

Para su beneficio, los vestuarios que crean desde cero son los que les dejan mayor ganancia ya que, compran los materiales por mayoreo y pueden hacer una mejor gestión de venta, puesto que cuando la mercancía es extraída se tiene que aplicar costos necesarios como la paquetería etc. Sin embargo tratan de dar un precio justo.

Los consumidores que normalmente acuden al comercio, son personas de colonias alejadas al centro dela ciudad y comunidades, que son quienes muestran mayor fidelidad al mercado, comentó Núñez.

Así mismo tomando el área de oportunidad, también se dedican a la venta de flores, utilizando la creatividad como diferenciarse entre los demás vendedores de flores y ropa.