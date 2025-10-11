Se activaron ocho albergues para el traslado de personas tanto del área rural como la urbana, esto por la predicción de en las que se estiman lluvia desde los 50 hasta los 75 milímetros de agua como efecto de la depresión tropical 'Raymond' que afectará al municipio y sur de Sonora.

Tras la evaluación del Comité de Operaciones de Emergencias (COE) de Navojoa, piden a los navojoenses resguardarse y tomar precauciones ante los pronósticos del clima.

Para refugios temporales se distaron el Gimnasio Municipal; la escuela primaria 'Aquiles Serdán', en Tesia; la Telesecundaria 103, en la comisaría Rosales; el albergue del DIF- Club de Leones; el plantel Cecytes de Chirajobampo, en Bacabachi; la Casa Escolar de la Niñez Indígena, en Masiaca; la Secundaria Técnica Agropecuaria 45, de San Ignacio, Cohuirimpo; y la Telesecundaria número 1, en Fundición.

El secretario Rafael Rodríguez Sánchez, quien dirigió la reunión de gabinete en representación del alcalde Jorge Alberto Elías Retes y el secretario técnico de Protección Civil, Jesús Edmundo Valdez Reyes, estableció la integración de las cuadrillas de las dependencias tales como: SIUE, Oomapasn, DIF, Servicios Públicos, Bomberos, Seguridad Pública, entre otras, quienes están listas para dar inicio mediático a la ejecución de trabajo para las zonas mayormente necesitadas en cuanto a incomunicación, inundaciones por las fuertes lluvias así como las comisarías de Masiaca y Bacabachi.

Valdez Reyes, precisó que si bien el pronóstico climático no es tan extremo para Navojoa, la cantidad de agua que caería si pondría en riesgo a muchas familias cuyas viviendas no están en buenas condiciones, y es la salvaguarda de su integridad física lo primordial tal como lo ha instruido como prioridad el presidente Elías Retes.

Las precipitaciones pluviales por 'Raymond', acompañadas de vientos de 40 a 50 kilómetros por hora, empezaron a sentirse levemente desde la mañana en Navojoa, pero arreciará la tormenta por la noche-madrugada de este sábado y domingo, continuando hasta el próximo lunes, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), por lo que se pide a los navojoenses permanecer atentos a los reportes oficiales de Protección Civil y el Ayuntamiento, mencionó.