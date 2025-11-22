Parte del trabajo se centrará en especies prioritarias, también llamadas “sombrilla”, como el jaguar, oso negro, lobo mexicano, castor y perritos de la pradera.

Para conmemorar su 35 aniversario, Naturalia A.C. llevó a cabo la firma de un convenio de colaboración con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), con el objetivo de impulsar proyectos orientados a la creación de nuevas áreas protegidas y a la conservación de ecosistemas y especies de flora y fauna silvestre en México.

Gerardo Carreón Arroyo, director de Conservación de Naturalia, informó que el convenio fue firmado en octubre por el comisionado nacional de Áreas Naturales Protegidas, Pedro Álvarez Icaza, y la presidenta del consejo de Naturalia, Alejandra Senses. Esta alianza permitirá fortalecer la colaboración en proyectos de investigación, restauración y reforestación, así como en procesos de certificación y decretos para establecer nuevas zonas de conservación.

Explicó que uno de los enfoques principales será el trabajo con especies prioritarias o “sombrilla”, como el jaguar, oso negro, lobo mexicano, castor y perritos de la pradera. La protección de estas especies beneficia también a otras formas de vida que comparten su hábitat.

"Esto nos da la oportunidad de poner la experiencia de la organización en materia en conservación de especies prioritarias (OEP), además del trabajo comunitario que hacemos también en las zonas rurales de Sonora, centro del país, de la zona sur y de todos los sitios donde tiene presencia la organización, esto esta englobado en el marco de los festejos del 35 aniversario de Naturalia A.C. " expresó.

Explicó que este convenio se establece a nivel nacional con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Conanp, lo que permitirá formular propuestas y planes de trabajo con las distintas representaciones del organismo en el país.

Naturalia en Sonora

En Sonora, Naturalia A.C. mantiene presencia activa desde hace varios años, 25 de ellos han sido dedicados a la preservación del jaguar mediante diversos proyectos. Desde 1998 la organización ha colaborado con instituciones como la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) y la propia Conanp.

En 2011, se dirigió el proyecto de reintroducción del lobo mexicano, uno de los esfuerzos de conservación más emblemáticos del país y especies como castores y perritos de la pradera. Además de generar alianzas con oficinas regionales, logrando convenios de colaboración a nivel estatal y federal.

Naturalia creó hace 25 años su primera reserva natural en el municipio de Sahuaripa. Asimismo, participó en los censos nacionales del jaguar en 2009, 2018 y 2024, coordinando los trabajos en Sonora y proponiendo cuatro sitios de monitoreo, los resultados recientes han sido considerados satisfactorios.

Destacó la creación del área destinada voluntariamente a la conservación “Jaguar del Norte Tres Corrientes”, con mil 500 hectáreas en la cuenca media del río Yaqui, donde confluyen los ríos Bavispe y Aros, esta nueva zona fue certificada bajo una categoría administrada por la Conanp, en el marco del convenio celebrado este año.

Carreón Arroyo invitó a la ciudadanía a visitar el sitio naturalia.org.mx para conocer las actividades que la organización realiza en Sonora y otros estados, especialmente en materia de reforestación, restauración y difusión ambiental, con el propósito de fomentar la conciencia sobre la importancia de conservar los ecosistemas y la vida silvestre de México.