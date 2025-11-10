La artista australiana crea un mural en Miramar como parte del Festival de Murales Índigo, inspirado en el entorno natural y las especies marinas de Guaymas y San Carlos.

Desde Melbourne, Australia, hasta el puerto de Guaymas, la pintora Georgia Laurie traza con pinceles una historia de color, naturaleza y conciencia ambiental.

La artista australiana llegó hace unos días a la ciudad para elaborar murales inspirados en el entorno natural y las especies marinas que caracterizan a Guaymas y San Carlos.

Bajo el Sol sonorense y durante una breve pausa en su trabajo, compartió que su estilo se nutre del surrealismo y mantiene una profunda conexión con la naturaleza, además de un mensaje enfocado en la importancia de enfrentar los efectos del cambio climático.

"Este trabajo conecta con el entorno natural y busca mantener a nuestras comunidades vinculadas con la naturaleza" , expresó la artista.

(Foto: Blanca Ruelas/EXPRESO)

El mural que actualmente pinta se ubica en Las Tinajas, en la zona de Miramar, y mide 2.5 metros de altura por 20 metros de longitud. La obra se desarrolla sobre una pared situada al final del sector, a un costado de la carretera que conduce al Delfinario de Sonora.

Laurie destacó que esta pieza formará parte del Festival de Murales Índigo, un encuentro artístico enfocado en la creación de arte urbano. Este año, el evento contará con la participación de 12 artistas de distintos países, quienes pintarán murales en diversos puntos de Guaymas y San Carlos con el objetivo de embellecer los espacios públicos y fortalecer el vínculo entre arte y comunidad, concluyó.