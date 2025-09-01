El colectivo Guerreras Buscadoras de Guaymas y Empalme conmemoró el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas con una marcha y la inauguración de un mural en la Plaza de la Madre, un espacio que servirá como memorial para recordar a los ausentes.

La jornada comenzó a las 18:00 horas con una caminata por la avenida Serdán hasta llegar a la Plaza de la Madre, ubicada en calle 25, en el centro de la ciudad. Familiares y amigos de personas desaparecidas participaron en el acto, que incluyó oraciones y la bendición de un sacerdote.

Durante la ceremonia se inauguró el llamado “Jardín de los Desaparecidos”, un mural colocado junto al monumento a la madre que funcionará como memorial.

“Inaugurar este memorial es muy significativo para nosotros, más como madres que seguimos buscando a nuestros seres queridos. Agradecemos a la persona que nos donó el muro y a quienes nos acompañan en este camino”, expresó Cinthia Gutiérrez, líder del colectivo.

Con este acto, Guaymas se convierte en el segundo municipio de Sonora con un espacio de este tipo; el primero se encuentra en Puerto Peñasco.

Participación y agradecimiento

De acuerdo con la organización, alrededor de 90 familias se unieron a las actividades conmemorativas. Gutiérrez agradeció además a las autoridades locales por la donación del espacio que permitió la construcción del mural.



