El depósito, que consta de tres mil pesos bimestrales, se realizará a partir de hoy y hasta el viernes 21 de noviembre.

El delegado de Bienestar en Sonora, Octavio Almada Palafox, informó que este martes arrancó la dispersión de fondos de la Pensión Mujeres Bienestar, para las mujeres que se registraron en el mes de agosto.

En entrevista con el periodista Marcel Beylis, Almada Palafox dijo que el depósito, que consta de tres mil pesos bimestrales, se realizará a partir de hoy y hasta el viernes 21 de noviembre.

La dispersión del apoyo se realizará de la siguiente manera: el martes 18 deberán recibir su pago las personas cuyos apellidos comiencen con las letras A, B, C y D. El miércoles 19 será el turno de quienes tengan apellidos iniciados con E, F, G, H, I, J o K. El jueves 20 para los apellidos con L, M, N, O, P o Q. Finalmente, el viernes 21 corresponderá a las personas con apellidos que inicien con R, S, T, U, V, W, X, Y o Z.

Almada Palafox señaló que las adultas mayores pueden acudir a la sucursal de Banco Bienestar en base al calendario oficial o bien cualquier otro día, y desmintió que el dinero desaparezca.

“El dinero no desaparece, ahí está, es una cuenta de ahorro, y si tienen ahí ahorritos, le pueden meter a la cuenta y no pasa nada, ahí la pueden tener, no les va a pasar nada y no desaparece el dinero del Banco del Bienestar” , señaló al hablar de noticias falsas sobre los apoyos.

El funcionario recomendó que, en caso de no poder acudir a la sucursal, también se puede pagar con la tarjeta en cualquier tienda o servicio, como cualquier tarjeta de débito.

“Hasta pagos de temas de prediales, cualquier manera de utilizar tarjeta es normal, como cualquier tarjeta de débito, y eso ayuda mucho a que las señoras tengan información y si tienen alguna actividad que hacer familiar o personal, puedan acudir otro día a la sucursal del banco o pagar con la tarjetita, es más y si descargan la aplicación del Banco del Bienestar en su teléfono, ahí les va marcando cuando ya le cae el depósito” , declaró.

El delegado comentó que será la última dispersión del año, junto con los otros programas de bienestar como lo es la Pensión de Personas Adultas Mayores, Personas con Discapacidad, las enfocadas para niñas y niños, así como del programa Sembrando Vida.

Sobre un posible aumento para el 2026, Palafox señaló que esperará unas semanas más para poder información de manera sólida.