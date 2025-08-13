Los hechos se registraron alrededor de las 12:00 horas, cuando una unidad arribó a las instalaciones del Departamento de Bomberos en Empalme, para solicitar apoyo de paramédicos para atender a la mujer que inició con labor de parto.

Una mujer dió a luz a bordo de un vehículo este miércoles afuera de las instalaciones de Bomberos en Empalme, la recién nacida fue recibida por una paramédico de Cruz Roja.

Los hechos se registraron alrededor de las 12:00 horas cuando una unidad arribó a las instalaciones del departamento de los apagafuegos en Empalme, para solicitar apoyo de paramédicos para atender a la mujer que inició con labor de parto, provenientes del ejido Maytorena se dirigian al hospital pero no alcanzaron a llegar.

Mario Alberto Foullet, coordinador de la coordinación de socorristas en Empalme, informó que la atención inmediata se brindó afuera de las instalaciones del cuartel para recibir a la recién nacida, ambas fueron valoradas y se encuentran en buen estado de salud.

Indicó que la labor de parto fue atendida por parte del coordinador de la institución Eduardo Nuño, del grupo de semilleros de juventud y la paramédico Jaquelin Osuna, los elementos brindaron buen desempeño al brindar un servicio de calidez