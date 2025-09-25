Las y los habitantes del ejido están consternados y exigen mayor vigilancia y sanciones contra los responsables.

Una docena de perros han muerto en el ejido El Cibuta, perteneciente al municipio de Nogales, en lo que parece ser un caso de envenenamiento. Los habitantes del lugar reportan que los animales presentaron síntomas de intoxicación, incluyendo vómito, convulsiones y dificultad para respirar, antes de perder la vida.

La Unidad de Bienestar Animal acudió en días recientes al lugar para documentar los hechos e iniciar las investigaciones correspondientes. El objetivo es identificar el origen del envenenamiento y deslindar responsabilidades.

La comunidad está consternada y exige mayor vigilancia y sanciones contra los responsables. "No es posible que exista gente con tanta maldad, es muy lamentable que dañen de esa manera a los animalitos" compartió Alberto Figueroa, residente del tramo carretero en Cibuta.

"La muerte de los perros ha generado gran indignación en la comunidad de El Cibuta. "Los vecinos están muy molestos y exigen justicia para los animales inocentes que perdieron la vida, esperamos que las autoridades tomen medidas efectivas para prevenir este tipo de cosas tan aberrantes" , comentó a e Media doña María Espericueta.

El caso fue turnado al Centro de Atención Temprana de la FGJE Sonora para su investigación y seguimiento. Las autoridades están trabajando para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

La protección animal es un tema importante en la sociedad, y es fundamental que las autoridades tomen medidas efectivas para prevenir la crueldad y el maltrato hacia los animales.