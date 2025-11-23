De acuerdo a los primeros reportes, el hecho ocurrió alrededor de las 10:00 horas, cuando la unidad, un Hyundai i10 blanco, modelo 2024, se desplazaba de sur a norte y su conductor perdiera el control.

Tres personas murieron este domingo luego que el vehículo en el que viajaban cayera al Canal Bajo a espaldas del fraccionamiento Urbi Villa del Real, en el municipio de Cajeme, Sonora.

Elementos del Departamento de Bomberos de Cajeme especializados en rescate acuático arribaron al lugar, sin embargo, al bajar al agua confirmaron que las personas ya no contaban con signos vitales.

El automóvil fue sacado a flote y retirado del lugar, mientras que los cuerpos de los fallecidos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia de ley, identificación, y posterior entrega a sus familiares.