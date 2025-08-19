Protección Civil de Sonora confirmó la muerte de cuatro personas: dos jóvenes en Álamos, un adolescente en Sahuaripa y una mujer en Santana, quienes fueron arrastrados por arroyos durante las recientes precipitaciones.

Las lluvias de la temporada han dejado un saldo trágico en Sonora, donde al menos cuatro personas perdieron la vida al ser arrastradas por arroyos crecidos, confirmó el coordinador estatal de Protección Civil, Armando Castañeda.

De acuerdo con el balance oficial, dos jóvenes murieron en el municipio de Álamos, tras ingresar a un arroyo con fuerte corriente. En Sahuaripa, otro muchacho perdió la vida mientras nadaba sin las medidas de seguridad necesarias. El cuarto caso corresponde a una mujer en Santana, quien intentó cruzar en vehículo el arroyo El Injerto; aunque el conductor fue rescatado con vida, ella fue localizada sin vida a nueve kilómetros del lugar del incidente.

El exceso de confianza ha sido un factor en estas tragedias. Muchas veces las personas creen que conocen bien los cauces y que no habrá riesgo, pero la fuerza del agua es impredecible



Las autoridades reiteraron el llamado a extremar precauciones, sobre todo a evitar cruzar arroyos o ingresar a nadar en corrientes crecidas, así como vigilar a los menores de edad durante las precipitaciones.

En paralelo, las lluvias provocaron cierres temporales de carreteras en tramos de la sierra como Bavispe-Bacerac y Nacosari-Moctezuma, aunque al corte de este martes todos habían sido reabiertos.

Castañeda advirtió que Sonora se encuentra en la etapa más activa de la temporada de lluvias y ciclones, por lo que pidió atender únicamente la información emitida por fuentes oficiales.