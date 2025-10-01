Autoridades municipales confirmaron el accidente y señalaron que se brindó apoyo a los familiares de la víctima. Aún no se revelan detalles sobre su identidad ni las circunstancias del hecho.

Un trabajador de una empresa privada perdió la vida durante labores de drenaje en la colonia Aeropuerto, confirmaron autoridades municipales.

El Ayuntamiento informó que el accidente ocurrió mientras se realizaban maniobras a cargo de una compañía contratista.

Tras conocerse los hechos, personal municipal se sumó a las labores de rescate y, de acuerdo con la versión oficial, se brindó acompañamiento a los familiares de la víctima.

De manera institucional, el gobierno local expresó su solidaridad con los allegados del trabajador fallecido.

Hasta el cierre de esta edición no se habían ofrecido más detalles sobre la identidad de la persona ni sobre las circunstancias precisas del accidente.



