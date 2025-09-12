Maribel, de 58 años, murió el 11 de septiembre en un hospital tras sufrir convulsiones posteriores a una liposucción con abdominoplastía realizada en la Plaza Daimont. Autoridades investigan la causa exacta de su fallecimiento.

Una mujer identificada como Maribel, de 58 años, falleció el jueves 11 de septiembre de 2025 en el Hospital Centro Médico, luego de sufrir convulsiones en la recepción de una clínica donde tenía programada una cita de seguimiento.

De acuerdo con informes policiales, Maribel se presentó por su propio pie al centro médico, pero se desvaneció repentinamente y comenzó a convulsionar. Personal de la clínica la colocó en una silla de ruedas, sin embargo, al sufrir un segundo episodio, fue solicitada la presencia de paramédicos de la Cruz Roja, quienes la trasladaron de emergencia al hospital, donde finalmente fue declarada sin signos vitales.

La paciente se había sometido el 8 de septiembre a una cirugía estética de liposucción con abdominoplastía en instalaciones de la Plaza Daimont. Fue dada de alta al día siguiente y permanecía en reposo en un hotel cercano hasta su revisión médica.

La causa de muerte aún no ha sido determinada y será la autopsia y el análisis pericial lo que confirme si existió una complicación derivada de la intervención quirúrgica o si se trató de otra condición médica.

Investigación en curso

El caso fue turnado al Centro de Atención Temprana, mientras que personal de servicios periciales acudió al hospital para llevar a cabo las diligencias correspondientes.

En este tipo de situaciones, se activa un protocolo que incluye notificación a los familiares, acompañamiento psicológico y la emisión de un certificado médico de defunción, documento indispensable para el traslado del cuerpo y los trámites funerarios.

El fallecimiento de Maribel ha causado conmoción entre familiares y allegados, quienes reciben apoyo mientras se realizan los trámites para el velatorio y el sepelio. La investigación determinará las circunstancias exactas de lo ocurrido y si existen responsabilidades legales relacionadas con el procedimiento estético.