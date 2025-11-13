Una joven de 17 años, identificada como Ángela Susana, perdió la vida tras chocar con un vehículo estacionado cuando descendía en bicicleta por una pendiente de la colonia Lomas de Nogales, Sonora.

Una joven de 17 años de edad, identificada como Ángela Susana, falleció luego de sufrir un accidente mientras circulaba en bicicleta en la colonia Lomas de Nogales, en el municipio de Nogales, Sonora.

De acuerdo con los primeros reportes, la menor descendía por una pendiente pronunciada sobre la calle Venus cuando, por causas aún no determinadas, perdió el control de la bicicleta y terminó por estrellarse contra un vehículo que se encontraba estacionado en el cruce con la calle 7 de Noviembre.

El impacto fue de tal fuerza que la joven sufrió un traumatismo craneoencefálico severo y quedó tendida sobre el pavimento. Vecinos del sector salieron de inmediato para auxiliarla y solicitaron la presencia de los cuerpos de emergencia.

Paramédicos de Cruz Roja Mexicana acudieron al lugar y valoraron a la adolescente, pero confirmaron que ya no presentaba signos vitales, por lo que se declaró su fallecimiento en el sitio del accidente.

¿Qué acciones están tomando las autoridades?

Se informó que Ángela Susana era estudiante de preparatoria y era muy apreciada en su comunidad, por lo que su muerte causó consternación entre familiares, compañeras, compañeros y vecinos, quienes se congregaron en el área para acompañar a la familia en los primeros momentos posteriores al hecho.

Autoridades locales iniciaron las diligencias correspondientes para establecer con precisión cómo ocurrieron los hechos y determinar, en su caso, las responsabilidades que procedan. Como parte de las investigaciones, se recaba información de testigos y se revisan las condiciones de la vialidad, así como la posición del vehículo estacionado contra el que se impactó la joven.

El caso reaviva la preocupación por la seguridad vial en colonias con pendientes pronunciadas y calles de alta circulación, especialmente en el uso de la bicicleta entre niñas, niños y jóvenes. Las autoridades hicieron un llamado a la población a extremar precauciones, supervisar a menores que utilizan este tipo de vehículos y respetar la normativa de tránsito para prevenir accidentes.