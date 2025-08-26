Las autoridades desconocen su identidad y realizan las investigaciones correspondientes ya que también desconocen el motivo por el cual el hombre ingresó al cuarto de la central de carga del Banco Banamex

Un hombre perdió la vida tras recibir una descarga eléctrica al introducirse en un cuarto de la central de carga del Banco Banamex, ubicado en el centro de la ciudad de Nogales, Sonora. De acuerdo con la información preliminar se trata de una persona del sexo masculino, de entre 30 y 35 años de edad.

El incidente ocurrió cuando el hombre ingresó a las instalaciones eléctricas y sufrió una fuerte descarga que le arrebató la vida en el lugar, detalló Seguridad Pública Municipal. En el lugar de los hechos estuvieron presentes elementos de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil Municipal y Periciales, quienes se hicieron cargo del levantamiento del cuerpo.

Las autoridades no tienen información sobre los motivos que llevaron a la persona a ingresar a la central de carga del Banco Banamex.

Los datos generales de la persona se desconocen y continuarán las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos, informó Seguridad Pública Municipal. El cuerpo fue levantado por las autoridades correspondientes para continuar con las investigaciones y determinar la causa exacta del fallecimiento.