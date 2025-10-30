Los hechos se registraron alrededor de las 12:00 horas, cuando a través de la línea de emergencias se reportó el suceso, movilizando a cuerpos de emergencia y autoridades.

Un hombre de alrededor de 35 años falleció en la vía pública luego de salir de un establecimiento ubicado al poniente de Guaymas, durante la tarde de este jueves.

Hasta el momento se desconocen las causas del fallecimiento de la persona que perdió la vida cuando salió de un banco que ubicado en una plaza comercial, luego de dar algunos pasos cayó al pavimento.

Al lugar arribaron paramédicos de Cruz Roja para brindar atención pero ya no pudieron hacer nada, la persona ya no contaba con signos vitales. Elementos de Seguridad Pública y peritos de la Fiscalía General de Justicia del estado de Sonora (Fgjes), llevaron a cabo las diligencias correspondientes.