Glenda Beilis, paciente oncológica y voluntaria de Yo te llevo a tu quimio, falleció tras una larga batalla contra el cáncer de mama. Su historia de fortaleza y apoyo solidario deja un legado imborrable.

La comunidad de pacientes y voluntarios de Yo te llevo a tu quimio despidió este jueves a Glenda Beilis, mujer que aun en los momentos más difíciles de su tratamiento contra el cáncer de mama decidió tender la mano a otros, acompañándolos en su proceso médico y humano.

En 2019 recibió el diagnóstico de cáncer de mama triple negativo, considerado uno de los más agresivos. Aun así, lejos de rendirse, se convirtió en voluntaria de la iniciativa que ofrece transporte gratuito a pacientes oncológicos, aportando tiempo, compañía y esperanza.

Glenda hizo de la resiliencia un estandarte. En vida declaró:

“No soy un cáncer, no soy un cabello, no soy unos pechos: yo soy Glenda Beilis, esta es mi vida y la voy a vivir”.

Con esta visión, buscó inspirar a otras personas a vivir plenamente, incluso en medio de la enfermedad.

Redes de apoyo y legado

Su fortaleza se reflejó en la manera en que enfrentó la enfermedad: 17 quimioterapias, 40 sesiones de radioterapia y una mastectomía radical. Nunca perdió el ánimo de ayudar a los demás ni de fortalecer a su familia.

Participó en eventos para pacientes y sobrevivientes, donde gestionó apoyos de salud y bienestar. Su presencia era reconocida por la sonrisa y el sentido del humor que transmitía.

La comunidad de Yo te llevo a tu quimio expresó que el recuerdo de Glenda permanecerá como ejemplo de entrega y esperanza. Su partida deja un vacío, pero también un legado de amor, solidaridad y valentía.