El hombre estaba desaparecido desde el 31 de octubre; su cuerpo fue hallado dentro de su auto detrás de un cine.

La noche del domingo fue localizado sin vida Víctor Alfonso Miranda León, conductor de la aplicación Uber que se encontraba desaparecido desde el pasado 31 de octubre. Se reporta que su cuerpo fue hallado dentro de su automóvil en un área ubicada detrás del cine Cinemex, en Navojoa.

Hallazgo tras más de una semana de búsqueda

De acuerdo con familiares y amigos, Víctor Alfonso, de 35 años, fue visto por última vez el viernes 31 de octubre mientras trabajaba a bordo de su vehículo, un Chevrolet Spark color rojo con puerta y defensa plateadas. Desde ese día no se volvió a tener contacto con él, lo que provocó una intensa movilización de sus allegado.

La familia había reportado el hallazgo del automóvil abandonado detrás del complejo cinematográfico, pero sin rastros del conductor. Días después, se confirmó la lamentable noticia del fallecimiento.





Luto en la comunidad

Víctor Alfonso era hijastro de Miguel Chávez, conocido chofer de la línea de autobuses Tufesa, recordado por un video viral en el que pedía una oración por las víctimas de un accidente ocurrido en la carretera Guaymas-Hermosillo.

La noticia de su localización sin vida fue confirmada por una empresa funeraria local, la cual publicó un mensaje en redes sociales con información de su velación:

“Lamentamos informar el sensible fallecimiento de Víctor Alfonso Miranda León, quien está siendo velado en nuestra capilla Alfa. Nuestro más sincero pésame a la familia y amigos.”

Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado información sobre las causas de la muerte ni los avances en la investigación.