Su madre permanece hospitalizada en estado grave; el conductor responsable fue detenido

La tragedia ocurrida el 31 de octubre en la prolongación Álvaro Obregón, a la altura del acceso al residencial Monarca en Nogales, ha llegado a un punto de esclarecimiento con la identificación oficial de las víctimas.

El bebé de dos meses de edad que perdió la vida en el accidente fue identificado como Misael Sebastián, hijo de Juana Nereyda, de 24 años, quien también resultó gravemente herida en el incidente.

El accidente que cobró la vida de Misael

Según el informe oficial, el accidente ocurrió alrededor de las 17:30 horas cuando el conductor de una vagoneta Jeep Cherokee blanca, identificado como Luis Ricardo, de 43 años, perdió el control del vehículo y se impactó contra varios automóviles, incluyendo el Nissan Versa rojo en el que viajaban Juana Nereyda y su bebé.

El percance fue de tal magnitud que un tercer vehículo también resultó afectado.

A pesar de los esfuerzos de los paramédicos por salvar la vida del pequeño Misael, este fue declarado sin vida al llegar al hospital del IMSS-Bienestar.

La madre del bebé se encuentra en estado grave y su vida corre peligro, según el dictamen médico. Se informó que la familia es originaria de Magdalena de Kino.

Conductor ya fue dentenido

El conductor de la Jeep Cherokee fue detenido y presentado ante el Centro de Atención Temprana, mientras que su vehículo fue remolcado al corralón del C-5.

La autoridad competente llevará a cabo una investigación para determinar las causas del accidente y deslindar responsabilidades. La comunidad se une en solidaridad con la familia de las víctimas y espera que se haga justicia en este trágico caso. La investigación sigue en curso para determinar las causas exactas del accidente y esclarecer las circunstancias del mismo.