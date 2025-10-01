Un adulto mayor de 91 años, identificado como Juan “N”, murió tras recibir un disparo en su domicilio en la esquina Obregón y Plutarco Elías Calles. Según reportes preliminares, se trataría de un disparo autoinfligido, aunque la FGJE determinará las causas.

Un adulto mayor de 91 años, identificado como Juan “N”, perdió la vida la tarde del martes 30 de septiembre luego de recibir un disparo de arma de fuego en su domicilio ubicado en la esquina de las calles Obregón y Plutarco Elías Calles.

De acuerdo con la información preliminar, el disparo habría sido autoinfligido con un arma corta. Sin embargo, será el dictamen oficial de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) el que confirme las circunstancias del hecho.

Testigos señalaron que fueron familiares del hombre quienes dieron aviso a las autoridades tras escuchar la detonación. Paramédicos acudieron de inmediato, pero al llegar confirmaron que el adulto mayor ya no presentaba signos vitales.

Intervención de autoridades

Elementos de la Policía Municipal y peritos de la FGJE acudieron al lugar para acordonar la vivienda y realizar las diligencias correspondientes.

Vecinos y conocidos lo identificaban como “Don Juan”, una persona apreciada en la comunidad. Su fallecimiento ha causado consternación y tristeza entre quienes lo conocían.