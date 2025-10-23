Un motociclista perdió la vida al impactarse contra una pick up en la carretera estatal 85, a la altura del ejido Santa Inéz.

Un hombre de 48 años sin vida fue el saldo que dejó un accidente vial que se registró durante la mañana de este jueves en el Valle de Guaymas.

El accidente

Los hechos se registraron alrededor de las 07:00 horas en la carretera estatal 85 que conduce al ejido Ortiz, a la altura del ejido Santa Inéz, en el Valle de Guaymas, por donde circulaba una motocicleta.

El conductor, quese desplazaba por el carril, intentó rebasar. Sin embargo, no se percató de la cercanía de un vehículo que viajaba por el carril opuesto, por lo que impactó contra una pick up al circular la zona.

Al lugar arribaron paramédicos de Cruz Roja Mexicana delegación Empalme, quienes confirmaron que el hombre lesionado fue localizado sin signos vitales.

Acudieron también las autoridades para llevar a cabo las diligencias de ley correspondientes. El fuerte accidente también provocó daños materiales de consideración.