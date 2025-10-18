El senador Heriberto Aguilar Castillo afirmó que Morena mantiene el liderazgo en Sonora con 52 por ciento de apoyo ciudadano, impulsado por la confianza en un gobierno cercano y resultados visibles.

El senador por Sonora, Heriberto Aguilar Castillo, aseguró que la fortaleza de Morena en la entidad se debe a la confianza del pueblo en un movimiento que gobierna con honestidad, resultados y cercanía, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el gobernador Alfonso Durazo Montaño.

“ En Sonora la gente distingue entre quienes gobiernan para servir y quienes lo hicieron para servirse. Por eso el pueblo respalda la transformación: porque ve un gobierno del pueblo y para el pueblo ”, señaló Aguilar Castillo.

Encuestas y cifras de respaldo

Durante su visita a Sonora, la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, informó que el partido mantiene 52 por ciento de respaldo ciudadano en la entidad, seguido por PAN 16 por ciento, PRI 9 por ciento y Movimiento Ciudadano 6 por ciento.

El senador explicó que estos resultados son producto del trabajo territorial y la organización constante de Morena en todo el país.

“ Las cifras reflejan un proceso de madurez política, un movimiento que se mantiene vivo porque nunca se alejó de la gente. Esa es la diferencia entre Morena y los partidos del pasado, marcados por la corrupción y el abandono ”, agregó.

Plan Municipalista y cercanía con la ciudadanía

Aguilar Castillo destacó que la visita de Luisa María Alcalde coincide con la implementación del Plan Municipalista de Morena, que busca gobernar desde abajo y atender directamente las necesidades del pueblo.

“ Lo que propone el Plan Municipalista es muy claro: dedicar un día a la semana al Día del Pueblo, salir del Palacio Municipal, escuchar a la ciudadanía y resolver sus demandas. Además, orientar los recursos a lo esencial: agua, drenaje, alumbrado, bacheo y basura. Lo que no luce, pero transforma la vida diaria ”, explicó.

Aguilar Castillo recordó que Morena también avanza en la conformación de los Comités en Defensa de la Transformación y en la credencialización de la militancia, con más de 190 mil sonorenses afiliados y una meta de 215 mil antes de concluir el año.