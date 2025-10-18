Morena lidera en Sonora con 52% de respaldo ciudadano: Aguilar Castillo
El senador Heriberto Aguilar Castillo afirmó que Morena mantiene el liderazgo en Sonora con 52 por ciento de apoyo ciudadano, impulsado por la confianza en un gobierno cercano y resultados visibles.
El senador por Sonora, Heriberto Aguilar Castillo, aseguró que la fortaleza de Morena en la entidad se debe a la confianza del pueblo en un movimiento que gobierna con honestidad, resultados y cercanía, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el gobernador Alfonso Durazo Montaño.
“En Sonora la gente distingue entre quienes gobiernan para servir y quienes lo hicieron para servirse. Por eso el pueblo respalda la transformación: porque ve un gobierno del pueblo y para el pueblo”, señaló Aguilar Castillo.
Encuestas y cifras de respaldo
Durante su visita a Sonora, la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, informó que el partido mantiene 52 por ciento de respaldo ciudadano en la entidad, seguido por PAN 16 por ciento, PRI 9 por ciento y Movimiento Ciudadano 6 por ciento.
El senador explicó que estos resultados son producto del trabajo territorial y la organización constante de Morena en todo el país.
“Las cifras reflejan un proceso de madurez política, un movimiento que se mantiene vivo porque nunca se alejó de la gente. Esa es la diferencia entre Morena y los partidos del pasado, marcados por la corrupción y el abandono”, agregó.
Plan Municipalista y cercanía con la ciudadanía
Aguilar Castillo destacó que la visita de Luisa María Alcalde coincide con la implementación del Plan Municipalista de Morena, que busca gobernar desde abajo y atender directamente las necesidades del pueblo.
“Lo que propone el Plan Municipalista es muy claro: dedicar un día a la semana al Día del Pueblo, salir del Palacio Municipal, escuchar a la ciudadanía y resolver sus demandas. Además, orientar los recursos a lo esencial: agua, drenaje, alumbrado, bacheo y basura. Lo que no luce, pero transforma la vida diaria”, explicó.
Aguilar Castillo recordó que Morena también avanza en la conformación de los Comités en Defensa de la Transformación y en la credencialización de la militancia, con más de 190 mil sonorenses afiliados y una meta de 215 mil antes de concluir el año.
“Sonora es ejemplo de organización, convicción y trabajo colectivo. La transformación avanza porque el pueblo la defiende todos los días”, concluyó el fundador y ex dirigente de Morena.