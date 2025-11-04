Los presuntos sicarios se incorporaron al camino principal de la carretera estatal y abrieron fuego contra los elementos de seguridad desde un vehículo con reporte de robo.

Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) repelieron una agresión armada por presuntos sicarios que transitaban en un vehículo con reporte de robo sobre la carretera estatal a Puerto Libertad.

Los hechos ocurrieron a las 09:42 horas de este martes, a la altura del kilómetro 154 de la carretera estatal conocida como Calle 36 Norte, cuando un chevrolet Silverado modelo 2021 que circulaba por la terracería adyacente se incorporó al camino principal y desde su interior comenzaron a realizar disparos contra los elementos de seguridad.

En respuesta, los uniformados actuaron de manera inmediata, logrando repeler la agresión y controlar la situación.

Tras el enfrentamiento, dos individuos fueron detenidos, mientras que uno más fue neutralizado.

Los sujetos fueron identificados como Julio César ‘N’, de 24 años, originario de Nogales, Sonora, y Juan Daniel ‘N’, de 27 años, originario de Tecámac, Estado de México; el tercer agresor, aún no identificado, presenta tatuajes visibles en ambos brazos.

Julio César ‘N’ y Juan Daniel ‘N’ manifestaron haber trabajado por dos meses para un grupo criminal que opera en la zona.

Aseguran armas, cargadores, y equipo balístico

Durante el operativo fueron asegurados tres fusiles de asalto, dos AR-15 calibre 5.56x45 y un AK-47 calibre 7.62x39, una pistola Glock calibre 9 milímetros, tres chalecos balísticos porta placas.

Además, diversos cargadores y el vehículo Chevrolet Silverado, el cual cuenta con reporte de robo del 11 de febrero de 2025 en Tempe, Arizona.

Finalmente, los indicios así como los presuntos sicarios quedaron a disposición del Agente del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.