La Fiscalía de Sonora obtuvo sentencia de 25 años de prisión contra Miguel Ángel “N”, declarado culpable del homicidio calificado de Omar Tadeo “N” en la comisaría de Cócorit, hecho ocurrido en diciembre de 2023.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) obtuvo una sentencia condenatoria de 25 años de prisión en contra de Miguel Ángel “N”, al ser declarado responsable del delito de homicidio calificado con premeditación, alevosía y ventaja en perjuicio de Omar Tadeo “N”, en hechos registrados en la comisaría de Cócorit, municipio de Cajeme.

Durante la audiencia de individualización de sanción, el juez impuso la pena privativa de libertad, así como una multa económica y el pago de la reparación del daño a favor de los familiares de la víctima, al considerar la gravedad de los hechos y las circunstancias en que se cometió el delito.

De acuerdo con la carpeta de investigación, el crimen ocurrió el 7 de diciembre de 2023, alrededor de las 11:00 horas, cuando Miguel Ángel “N”, acompañado de otro sujeto, acudió a un domicilio ubicado en la calle Cuauhtémoc, entre Hidalgo y Escobedo, en la colonia Centro de Cócorit. En ese lugar sorprendieron a Omar Tadeo “N” y lo agredieron con un arma de fuego.

Las indagatorias establecieron que el sentenciado actuó con premeditación y ventaja, al privar a la víctima de cualquier posibilidad de defensa. De acuerdo con los peritajes, el agresor realizó al menos ocho disparos, lo que provocó heridas que le causaron la muerte en el sitio. La Fiscalía acreditó que se trató de una acción deliberada y planificada.

La investigación fue integrada por el Agente del Ministerio Público, con apoyo de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y de peritos de la FGJES, quienes reunieron evidencia científica, balística y testimonial que permitió establecer la participación de Miguel Ángel “N” en el homicidio.

Con base en el cúmulo de pruebas presentado durante el juicio, el tribunal determinó la culpabilidad del acusado y le impuso la pena de 25 años de prisión, además de las sanciones económicas correspondientes por concepto de multa y reparación del daño.