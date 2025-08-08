Durante un evento en el marco del Día de la Independencia de EU, la cónsul general reafirmó el compromiso de su país con la cooperación y el diálogo en la región fronteriza

Ayer en un evento del marco de la celebración de la independencia de Estados Unidos, la Cónsul General de ese país en la frontera, Michelle Ward, brindó un mensaje de reconocimiento a los vínculos y unión entre ambos países.

Este evento se llevó a cabo el jueves 7 de agosto en las instalaciones del Consulado estadounidense, ubicado en la colonia El Greco de Nogales, Sonora, las nuevas instalaciones del consulado.

Durante la ceremonia de celebración del aniversario de independencia de la unión americana, la diplomática estadounidense destacó la importancia de los lazos entre Estados Unidos y México, especialmente en la región fronteriza.

Su mensaje enfatizó el valor de la cooperación y el entendimiento mutuo entre ambos países, un momento oportuno para destacar la amistad y cooperación entre las naciones vecinas.

"La zona fronteriza entre Estados Unidos y México es una región de gran importancia para las relaciones bilaterales" detalló la funcionaria diplomática.

La celebración en el Consulado Americano en Nogales, Sonora, concluyó con un mensaje de aprecio por la relación entre Estados Unidos y México. La cónsul general Michelle Ward reafirmó el compromiso de su país con la cooperación y el diálogo en la región fronteriza, destacando la importancia de estas relaciones para el bienestar de ambas naciones.

Cabe mencionar que al evento acudió el cónsul General de México en Nogales, Marcos Moreno Báez.